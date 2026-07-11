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Носкова выиграла первый «Большой шлем» и вернется в топ-10

12-я ракетка мира Линда Носкова обыграла Каролину Мухову в финале « Уимблдона » – 6:2, 5:7, 6:3. Во втором сете она вела 5:2, но после этого проиграла пять геймов подряд, упустив пять матчболов.

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