Можно написать любую ерунду и в конце добавить: "Делайте выводы". Фраза автоматически становится умной. Делайте выводы

Встречаются два друга. Один говорит: - Прикинь, я встретил девушку моей мечты и мы поженились! Второй: - А покажи мне ее фотографию! Смотрит и удивленно: - И это девушка твоей мечты? - Понимаешь, когда я мечтал, у меня была депрессия.