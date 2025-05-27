«Невозможно все время выигрывать»: Семак высказался об упущенном чемпионстве «Зенита»

По его словам, петербургская команда в этом сезоне показала качественную игру Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги прошедшего сезона, заявив о прогрессе в игре команды, несмотря на упущенное чемпионство.
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