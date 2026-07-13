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Аргументы недели

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С какого возраста россияне считают себя старыми

С какого возраста россияне считают себя старыми

Отношение россиян к старению. Рубеж старости постепенно отодвигается:- 25% россиян считают, что старость наступает после 70 лет (в 2017 году – 18%)- 24% – что в 60-64 года (было 27%)- 17% – что в 55-59 лет (было 20%) 46% россиян верят в то, что в этом веке средство против старения будет найдено (в 2023 году верили 36%).

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