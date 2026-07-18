В лесах Московской области на 17 июля возгораний не зафиксировано

В понедельник, 17 июля, на территории гослесфонда Московской области возгораний не обнаружили. По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 18 июля на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности.
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