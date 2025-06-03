Когда дойдет очередь до нас: миллиардер Дерипаска открыл и содержит четыре элитных собачьих приюта, но не в Краснодаре

Когда дойдет очередь до нас: миллиардер Дерипаска открыл и содержит четыре элитных собачьих приюта, но не в КраснодареМиллиардер Дерипаска разместил в своем телеграм-канале сюжет о приюте для бродячих собак «Краснодог».