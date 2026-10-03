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«Но вот не сложилось»: Александр Рапопорт раскрыл детали последнего разговора с Кашпировским

«Но вот не сложилось»: Александр Рапопорт раскрыл детали последнего разговора с Кашпировским

Актер театра и кино, врач-психотерапевт Александр Рапопорт, который дружил с Анатолием Кашпировским более 30 лет, рассказал о своей последней беседе с ним.

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