Клишас после задержания Дурова заявил, что Франция борется за «свободу слова»

Российский государственный деятель, сенатор, правовед, доктор юридических наук и предприниматель Андрей Клишас с иронией прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции, заявив, что те продолжают бороться за «свободу слова» и «европейские ценности».
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