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Царьград

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Киев гуляет, пока горят склады Wildberries. Прозвучало пугающее заявление – "забудьте о бензине"

Киев гуляет, пока горят склады Wildberries. Прозвучало пугающее заявление – "забудьте о бензине"

Четвёртая атака за неделю на объекты маркетплейса. The New York Times обещает "катастрофические последствия" для малого бизнеса, рекумендуя также забыть о бензине.

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