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Курсанты Краснодарского училища летчиков осваивают самолеты Ил-76 в авиаполках ВТА

Курсанты Краснодарского училища летчиков осваивают самолеты Ил-76 в авиаполках ВТА

Всего в авиаполках военно-транспортной авиации проходят лётную практику около ста курсантов-лётчиков на различных типах воздушных судов, включая самолеты Ил-76.

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