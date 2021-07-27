Курсанты Краснодарского училища летчиков осваивают самолеты Ил-76 в авиаполках ВТА

Всего в авиаполках военно-транспортной авиации проходят лётную практику около ста курсантов-лётчиков на различных типах воздушных судов, включая самолеты Ил-76.
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