«Барса» – «Наполи» и другие пары 1/8 финала ЛЧ, Миранчук наконец забил, Месси вспомнил победу на ЧМ, признания Кругового и Тикнизяна о зарплатах, Мостовой может начеканить 1000 раз и другие новости

1. «Наполи» и «Барселона» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Реалу» выпал «Лейпциг», а «Интер» встретится с «Атлетико» – все результаты жеребьевки ищите по этой ссылке.
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