«Барса» – «Наполи» и другие пары 1/8 финала ЛЧ, Миранчук наконец забил, Месси вспомнил победу на ЧМ, признания Кругового и Тикнизяна о зарплатах, Мостовой может начеканить 1000 раз и другие новости

Лена Мисько

❗️АПЛ подала жалобу в ФИФА в связи с тем, что организация не проконсультировалась с национальными лигами и клубами по поводу нового формата клубного чемпионата мира. ФИФА обвиняется в невыполнении обязанностей в качестве мирового руководящего органа. Также утверждается, что ФИФА ставит на первое место собственные интересы, задумав увеличение числа матчей на клубном чемпионате мира для получения большего дохода. Кроме того, в письме ФИФА обвиняют в игнорировании интересов клубов и в перегрузке календаря, что подвергает риску здоровье игроков.