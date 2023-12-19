«Барса» – «Наполи» и другие пары 1/8 финала ЛЧ, Миранчук наконец забил, Месси вспомнил победу на ЧМ, признания Кругового и Тикнизяна о зарплатах, Мостовой может начеканить 1000 раз и другие новости

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Не только о футболе

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  • КУАТ
    Они больше думают о пополнении своих доходов, чем о здоровье игроков или интересе клубов.«Барса» – «Наполи...
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    интересно кому они этим сделают хуже? нынешние гимнастки-художницы из сборной России с вероятностью в 99 процентов не...«Ливерпуль» и «МЮ...
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Комментарии
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Лена Мисько
❗️АПЛ подала жалобу в ФИФА в связи с тем, что организация не проконсультировалась с национальными лигами и клубами по поводу нового формата клубного чемпионата мира. ФИФА обвиняется в невыполнении обязанностей в качестве мирового руководящего органа. Также утверждается, что ФИФА ставит на первое место собственные интересы, задумав увеличение числа матчей на клубном чемпионате мира для получения большего дохода. Кроме того, в письме ФИФА обвиняют в игнорировании интересов клубов и в перегрузке календаря, что подвергает риску здоровье игроков.
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5 час.
КУАТ
Они больше думают о пополнении своих доходов, чем о здоровье игроков или интересе клубов.
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1 час.

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