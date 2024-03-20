Известия/Дмитрий Коротаев Россия при проведении выборной кампании за рубежом достигла выдающегося результата, несмотря на планы и попытки вмешательства в нее со стороны Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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