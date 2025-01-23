Николай Патрушев назвал недостаточным количество сдающих ЕГЭ по математике

И отметил неэффективность работы по повышению качества подготовки школьников по этим предметам Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил о том, что считает недостаточным рост числа выпускников, выбирающих ЕГЭ по математике и естественно-научным дисциплинам.
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