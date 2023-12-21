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Россия и Беларусь договариваются об обмене водительских прав без экзаменов с 1 апреля 2024 года

Россия и Беларусь договариваются об обмене водительских прав без экзаменов с 1 апреля 2024 года

﻿﻿Россия и Беларусь договорились обменять водительские права без экзамена с 1 апреля 2024 года. 14 декабря 2023 года в Минске и Москве в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание нормативно-законодательной комиссии Парламентской ассамблеи.

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