Россия и Беларусь договариваются об обмене водительских прав без экзаменов с 1 апреля 2024 года

Россия и Беларусь договорились обменять водительские права без экзамена с 1 апреля 2024 года. 14 декабря 2023 года в Минске и Москве в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание нормативно-законодательной комиссии Парламентской ассамблеи.
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