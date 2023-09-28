СМИ: 60% украинцев заявили об ухудшении своего экономического положения

По результатам социального опроса украинской исследовательской группы «Рейтинг» порядка 60% граждан заявили об ухудшении личного экономического положения, сообщило в своём Telegram-канале издание «Страна.
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