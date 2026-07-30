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Царьград

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Пик гроз в Нижнем Новгороде: до 22 мм осадков 30 июля

Пик гроз в Нижнем Новгороде: до 22 мм осадков 30 июля

В четверг, 30 июля, метеорологическая обстановка в Нижнем Новгороде существенно ухудшится. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», именно на эту дату приходится пик грозовой активности, охватившей регион.

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