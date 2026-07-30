Пик гроз в Нижнем Новгороде: до 22 мм осадков 30 июля

В четверг, 30 июля, метеорологическая обстановка в Нижнем Новгороде существенно ухудшится. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», именно на эту дату приходится пик грозовой активности, охватившей регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии