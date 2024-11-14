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Боливия получила приглашение стать партнером БРИКС

Боливия получила приглашение стать партнером БРИКС

Боливия получила от России приглашение стать страной — партнером БРИКС. Об этом 14 ноября сообщила глава МИД страны Селинда Соса Лунда на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку.

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