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Отсудил 25 000 рублей за камеру в подъезде

Отсудил 25 000 рублей за камеру в подъезде

  Разбираем новое судебное решение и заодно разбираемся: когда камера в подъезде законна, а когда нет.

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Комментарии
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Добрый Кот
Я был бы счастлив, если бы соседи установили камеру на моём этаже. Блин, сплошная выгода: камера есть, а я за неё не плачу.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Камеры  в  доме  устанавливаются  лишь  ОБЩИМ  решением  жителей  дома.Статья  правильная.
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7 час.
Владимир Алтайцев
С  тобой  понятно, свекруха-блядь снохе  не верит.
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7 час.

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