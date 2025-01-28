Разбираем новое судебное решение и заодно разбираемся: когда камера в подъезде законна, а когда нет.
Отсудил 25 000 рублей за камеру в подъезде
Комментарии
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Добрый Кот
Я был бы счастлив, если бы соседи установили камеру на моём этаже. Блин, сплошная выгода: камера есть, а я за неё не плачу.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Камеры в доме устанавливаются лишь ОБЩИМ решением жителей дома.Статья правильная.
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7 час.
Владимир Алтайцев
С тобой понятно, свекруха-блядь снохе не верит.
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7 час.
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