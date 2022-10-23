smi.today

3 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Что-то часто стали падать наши самолеты! Не пора ли активизировать спецотделы на заводах, чтобы проверяли не только б...В Иркутске следов...
  • Валентина Магаринская
    Когда нас услышат? Я не призываю к радикальным мерам, но считаю, что всем предателям России, не место на первом, и лю...Критикующая СВО Ж...
  • Nina
    Где она родилась мне на это просто плевать,а вот то,что она поливает мою Россию,а потом хапает деньги из нашего карма...Критикующая СВО Ж...

Российско-иранское экономическое партнерство обсудят в ходе встречи в Чечне

Российско-иранское экономическое партнерство обсудят в ходе встречи в Чечне

Запланированные к обсуждению вопросы в рамках 16-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству назвал официальный представитель министерства нефти исламской республики Али Форузанде 23 октября журналистам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх