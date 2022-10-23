Российско-иранское экономическое партнерство обсудят в ходе встречи в Чечне

Запланированные к обсуждению вопросы в рамках 16-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству назвал официальный представитель министерства нефти исламской республики Али Форузанде 23 октября журналистам.
Запланированные к обсуждению вопросы в рамках 16-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству назвал официальный представитель министерства нефти исламской республики Али Форузанде 23 октября журналистам.
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