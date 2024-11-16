Выяснилось, чем китайский вариатор на Lada Vesta хуже японского

Эксперты журнала «За рулем» разобрали коробку передач WanLiYang CVT18, сравнили её с японским аналогом Jatco JF016E и пришли к выводу: проблемных мест стало больше! Сопоставление не случайно, ведь с недавних пор китайский вариатор ставится на Lada Vesta NG, а до санкций флагман АвтоВАЗа оснащался похожей бесступенчатой трансмиссией из Страны восходящего солнца.