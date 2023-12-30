ВС РФ поразили места хранения ГСМ и вооружения ВСУ на аэродроме Староконстантинов

Российские силы поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области.
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