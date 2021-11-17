«Атлеты должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше». МОК выпустил свод советов по вопросу трансгендеров в спорте

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил свод советов для Международных спортивных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, которые заявляют противоположную своему полу гендерную идентичность.

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