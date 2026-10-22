В следственной части главного следственного управления краевого Главка расследуется уголовное дело в отношении участников организованной группы, которые осуществляли приобретение, хранение, перевозку и сбыт табачной продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере.