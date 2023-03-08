Французский политик Филиппо: Зеленский — марионетка ЦРУ

Французский политик Флориан Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ. По его мнению, на этот факт указывает информация о взрывах на «Северных потоках».
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