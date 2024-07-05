В Твери специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказали о возможностях и направлениях работы на семинаре

В семинаре «Перспективные направления экспорта сельскохозяйственной продукции», организованном Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области совместно с региональным Центром развития АПК 28 июня текущего года, приняли участие специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ»: заместитель директора Тверского филиала Наталья Шувалова и заместитель начальника учебного центра Наталья Киселева.
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