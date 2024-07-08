Пользователи Steam Deck получат более высокую производительность в старых играх благодаря обновлению API VulkanDirect3D, API 3D-рендеринга в реальном времени для DirectX, является неотъемлемой частью того, как создаются и запускаются игры.
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