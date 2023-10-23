Израильтянка поглумилась над палестинцами, потерявшими детей (ВИДЕО 18+)

Израильский блогер высмеяла палестинцев, потерявших детей в ходе ударов по сектору Газа. Она утверждает, что видео постановочные, и в издевательской стилистике бьюти-блогера наносит себе «смертельный макияж» при помощи кетчупа, теней для век и муки.