Израильтянка поглумилась над палестинцами, потерявшими детей (ВИДЕО 18+)

Израильский блогер высмеяла палестинцев, потерявших детей в ходе ударов по сектору Газа. Она утверждает, что видео постановочные, и в издевательской стилистике бьюти-блогера наносит себе «смертельный макияж» при помощи кетчупа, теней для век и муки.
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