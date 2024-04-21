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Антидопинговый координатор СБР: «Мы с IBU взаимодействуем очень активно, уже знаем друг друга в лицо»

«Мы с IBU взаимодействуем очень активно. СБР до сих пор признан несоответствующим требованиям IBU, потому что одним из пунктов дорожной карты является восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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