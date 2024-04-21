Антидопинговый координатор СБР: «Мы с IBU взаимодействуем очень активно, уже знаем друг друга в лицо»

«Мы с IBU взаимодействуем очень активно. СБР до сих пор признан несоответствующим требованиям IBU, потому что одним из пунктов дорожной карты является восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии