С приветственным словом и напутствиями к студентам обратилась директор колледжа Надежда Кабанова. Она пожелала ребятам успехов в учебе, интересной студенческой жизни, а также поделилась победами, к которым образовательное учреждение шло 95 лет, в том числе при поддержке учредителя Комитета образования и науки Волгоградской области, а также администрации Волгоградской области.