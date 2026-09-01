С приветственным словом и напутствиями к студентам обратилась директор колледжа Надежда Кабанова. Она пожелала ребятам успехов в учебе, интересной студенческой жизни, а также поделилась победами, к которым образовательное учреждение шло 95 лет, в том числе при поддержке учредителя Комитета образования и науки Волгоградской области, а также администрации Волгоградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым