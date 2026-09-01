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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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С приветственным словом и напутствиями к студентам обратилась директор колледжа Надежда Кабанова. Она пожелала ребятам успехов в учебе, интересной студенческой жизни, а также поделилась победами, к которым образовательное учреждение шло 95 лет, в том числе при поддержке учредителя Комитета образования и науки Волгоградской области, а также администрации Волгоградской области.

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