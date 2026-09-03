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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИФА обвинила УЕФА в клевете и назвала противодействие плану с правами на ЧМ желанием «не позволить малым странам получить возможности для конкуренции с европейской элитой»

В распоряжении The Athletic оказались документы, которые Международная федерация футбола направила в суд в США после действий Союза европейских футбольных ассоциаций.

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