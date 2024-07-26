Около 80 придомовых территорий подтопило из-за ливней в Башкирии

В результате сильных дождей в селе Озерном Абзелиловского района Башкортостана резко поднялся уровень воды, что привело к подтоплению 76 придомовых территорий по улицам Молодежная, Центральная и Рамзии Тайсиной.
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