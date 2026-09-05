«Зенит» — ЦСКА, возвращение КХЛ, схватка Чимаева и Формула-1

Не только о футболе

Мощное 5 сентября: полуфиналы женского ЧЕ по волейболу, «Локо» против «Трактора», фигурное катание, US Open, АПЛ, Серия А, РПЛ и Ла Лига! Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».