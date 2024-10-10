"Немыслимая наглость": Чиновник из Таджикистана оскорбил депутата Матвеева. Русские встали на защиту мгновенно

Александр Толпа идиотов высказалась.Никакого геноцида русских не было и близко.Матвееву голову лечить надо.https://ria.ru/20200212/1564509790.html?ysclid=m218ap92bu967613783 Беспорядки в Душанбе 12-14 февраля 1990 года РИА Новости

Вячеслав Дегтярев а ты сашок об этом что-то знаешь что тявкаешь......... лучше тебе на эту тему заткнуться - у меня огромное желание тебе язык за твой коммент отрезать а лучше бы башку ..... что бы такие как ты не зная что там было с интернет полей не булькали..... большое желание хаманут тебе но по твоим комментам - гнилой ты чёрт............🖕👊😎................