ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Таджикский чиновник Шохин Самади оскорбил депутата Государственной Думы Михаила Матвеева, когда русский парламентарий заговорил о русофобии учебников в Таджикистане и о геноциде русских людей, произошедшем в 90-х годах прошлого века.
"Немыслимая наглость": Чиновник из Таджикистана оскорбил депутата Матвеева. Русские встали на защиту мгновенно
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Александр
Толпа идиотов высказалась.Никакого геноцида русских не было и близко.Матвееву голову лечить надо.https://ria.ru/20200212/1564509790.html?ysclid=m218ap92bu967613783
Беспорядки в Душанбе 12-14 февраля 1990 года
РИА Новости
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3 час.
Вячеслав Дегтярев
а ты сашок об этом что-то знаешь что тявкаешь......... лучше тебе на эту тему заткнуться - у меня огромное желание тебе язык за твой коммент отрезать а лучше бы башку ..... что бы такие как ты не зная что там было с интернет полей не булькали..... большое желание хаманут тебе но по твоим комментам - гнилой ты чёрт............🖕👊😎................
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2 час.
Вячеслав Дегтярев
Александр https://ria.ru/20200212/1564509790.html?ysclid=m218ap92bu967613783 а ты сашок об этом что-то знаешь что тявкаешь......... лучше тебе на эту тему заткнуться - у меня огромное желание тебе язык за твой коммент отрезать а лучше бы башку ..... что бы такие как ты не зная что там было с интернет полей не булькали..... большое желание хаманут тебе но по твоим комментам - гнилой ты чёрт............................
Беспорядки в Душанбе 12-14 февраля 1990 года
РИА Новости
Ответить
2 час.
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