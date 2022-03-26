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«Забивать будем?» Жена Овечкина показала переписку с мужем во время матча с «Баффало»

«Забивать будем?» Жена Овечкина показала переписку с мужем во время матча с «Баффало»

Жена Овечкина написала ему во время матча: «Забивать будем?» Супруга капитана «Вашингтона» Александра Овечкина опубликовала переписку с мужем во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 Б).

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