Пульмонолог Вознесенский: устойчивые штаммы туберкулеза поддаются лечению

В России выявили штамм туберкулеза EurA1.1, устойчивый к бедаквилину и линезолиду — препаратам, которые применяли при лечении тяжелых форм болезни.
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