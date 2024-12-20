Подведены итоги благотворительной программы «Мир без слез»

В 2024 году программа ВТБ охватила 15 городов России — от Петрозаводска до Магадана В рамках благотворительной программы «Мир без слез» в этом году 19 больниц получили новое медицинское оборудование, включая Республиканский перинатальный центр им.
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