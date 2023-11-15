Дни открытых дверей Škoda в новом автосалоне в Кишиневе на ул. Calea Ieșilor, 14

Škoda Moldova и DAAC Hermes рады сообщить, что с 16 по 18 ноября мы от всей души приглашаем Вас принять участие в Днях открытых дверей в нашем новом автосалоне Škoda в Кишиневе, расположенном на улице Calea Ieșilor, 14.
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