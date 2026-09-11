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Русское оружие

2 подписчика

❗️⚡️Пистолет-пулемёт KRISS Vector представляет собой компактную модульную систему под пистолетные патроны, разработанную американской компанией KRISS USA и запущенную в серийное производство в 2007 году после демонстрации опытных образцов в 2006-м.

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