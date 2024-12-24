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Священник посоветовал читать молитвы 30-летним детям вместо нотаций

Священник посоветовал читать молитвы 30-летним детям вместо нотаций

Следует демонстрировать им христианские ценности.Священник Виталий Зорин поделился своими размышлениями о трудностях, с которыми сталкиваются верующие родители, имея взрослых детей, не разделяющих их религиозных взглядов, сообщает «Столица58».

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Пороть надо было в детстве. Сейчас публичные порки на площадях надо вводить..
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17 час.

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