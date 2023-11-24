Политический карнавал

Natalija Osminina Когда-то амеры пытались свергнуть президента Венесуэлы Мадуро и поставить на его место Гуайдо. Не прокатило- помогла Россия. Сейчас Латинская и Южная Америка кричит: "янки, гоу хоум!" и строит свою валютную зону, ориентируясь на Россию. Так что безумный анархист (якобы ультраправый)) Милей- это очередной проект США. Типа: "Вам нравятся такие, как Трамп? Их есть у меня!" и выдали очередную козырную карту в виде либертарианца Хавьера Милейя. Чтобы ослабить Россию, создав сначала полнейший хаос в Аргентине (а это вторая по площади страна после Бразилии), чтобы потом этот хаос вместе с населением 46 млн. человек (вторая Украина) перекинулся на соседние территории - та же Бразилия, Боливия, Урагвай, Парагвай, Чили, приводя к мировому хаосу. Тем более, что руки Россию усилиями США будут заняты на Украине, Ближнем Востоке и Азии.

Natalija Osminina И он вовсе не дурачок, судя по его "послужному списку". "Мало было настоящих буйных? Пожалуйста — вот вам полный трэш" https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43868186126/Malo-byilo-nastoyaschih-buynyih-Pozhaluysta-vot-vam-polnyiy-tres?utm_referrer=mirtesen.ru Можно, конечно, думать, что Хавьер Милей что-то вроде покойного Жириновского своей эксцентричностью отрабатывает сценический имидж. Но нет. Он на самом деле полудурок, который ставит на покойников- США и Израиль. В общем, как и Украина,-поставил не на ту лошадку. На хромоногую кобылу, везущую на спине фашистский Израиль. Именно потому, что является продуктом американских глобалистов, которые клонируют «Трампов» по всему миру, создавая и расширяя с помощью такого рода политиков-эксцентриков зону нестабильности. Чтобы не только контролировать одну страну, но чтобы использовать "испорченный продукт" как таран на соседние. Мало было настоящих буйных? Пожалуйста — вот вам полный трэш - Новости, события, факты - 22 ноября - 43868186126 Новости, события, факты - МирТесен