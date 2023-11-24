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Политический карнавал

Политический карнавал

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Я со вчерашнего дня думала, кого, чёрт его возьми, он мне так сильно напоминает? И утром меня осенило - да это же кукла Чаки, только с бакенбардами, из знаменитого кино- и телефранчайза, одно лицо, да и манера поведения похожа.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Когда-то амеры пытались свергнуть президента Венесуэлы Мадуро и поставить на его место Гуайдо. Не прокатило- помогла Россия. Сейчас Латинская и Южная Америка кричит: &quot;янки, гоу хоум!&quot; и строит свою валютную зону, ориентируясь на Россию. Так что безумный  анархист (якобы ультраправый)) Милей- это очередной проект США.  Типа: &quot;Вам нравятся такие, как Трамп? Их есть у меня!&quot; и выдали очередную козырную карту в виде либертарианца Хавьера Милейя. Чтобы ослабить Россию, создав сначала полнейший хаос в Аргентине (а это вторая по площади страна  после Бразилии), чтобы потом этот хаос вместе с населением 46 млн. человек (вторая Украина) перекинулся на соседние территории - та же Бразилия, Боливия, Урагвай, Парагвай, Чили,  приводя к мировому хаосу. Тем более, что руки  Россию усилиями США будут заняты на Украине, Ближнем Востоке и  Азии.
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21 час.
Natalija Osminina
И он вовсе не дурачок, судя по его &quot;послужному списку&quot;. &quot;Мало было настоящих буйных? Пожалуйста — вот вам полный трэш&quot; https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43868186126/Malo-byilo-nastoyaschih-buynyih-Pozhaluysta-vot-vam-polnyiy-tres?utm_referrer=mirtesen.ru   Можно, конечно, думать, что  Хавьер Милей что-то вроде покойного Жириновского своей эксцентричностью отрабатывает сценический имидж. Но нет. Он на самом деле полудурок, который ставит на покойников- США и Израиль. В общем, как и Украина,-поставил не на ту лошадку.   На хромоногую кобылу, везущую на спине фашистский Израиль. Именно потому, что является  продуктом  американских глобалистов,  которые клонируют «Трампов» по всему миру, создавая и расширяя с помощью такого рода политиков-эксцентриков зону нестабильности. Чтобы не только контролировать  одну страну, но чтобы использовать &quot;испорченный продукт&quot; как таран на соседние.
Мало было настоящих буйных? Пожалуйста — вот вам полный трэш - Новости, события, факты - 22 ноября - 43868186126
Новости, события, факты - МирТесен
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21 час.
Андрей
&quot;Человека, который...обещает ликвидировав госсобственность полностью, пустив всё на свободный рынок, в свободное, так сказать, плавание...&quot; - достойный продолжатель дела рыжего...ему еще ваучеризацию нужно провести
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6 час.

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