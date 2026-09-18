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Кому доступен 5G в России и почему подключиться удалось не всем в 2026 году

Кому доступен 5G в России и почему подключиться удалось не всем в 2026 году

Сети 5G запустили в 16 городах России, но подключиться смогли далеко не все. iPhone молчит, Samsung ждёт обновления, а скорости пока не дотягивают до обещанных.

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