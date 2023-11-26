Сколько зарабатывают Самые Красивые Женщины мира ? - 2

Продолжение , начало ЗДЕСЬ 13. Gal Gadot - Галь Гадот Профессия: Актерская игра Чистый доход: 30 миллионов долларов В 2009 году Галь Гадот дебютировала обнаженной на большом экране в фильме "Форсаж", но этот фильм был ничем по сравнению с ролью Чудо-женщины, которую она сыграла.