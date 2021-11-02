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Названа причина таинственного инцидента с американской атомной подлодкой близ Китая

Названа причина таинственного инцидента с американской атомной подлодкой близ Китая

Как выяснило расследование, американская подводная лодка с ядерной установкой, врезавшаяся в подводный объект в начале октября, столкнулась с неизведанной подводной горой, что вынудило ее отправиться из Южно-Китайского моря на Гуам для ремонта.

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