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Российская группировка «Запад» уничтожила САУ «Краб» польского производства

Российская группировка «Запад» уничтожила САУ «Краб» польского производства

Начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский заявил, что российские войска уничтожили в зоне проведения специальной военной операции САУ "Краб" польского производства.

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