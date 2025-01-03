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Штормовое предупреждение!

Штормовое предупреждение!

Штормовое предупреждение!Усиление юго-западного ветра 17-22 м/с ожидается в Крыму 3 и 4 января.МЧС предупреждает! Выход в море, горнолесную местность, нахождение вблизи деревьев, слабоукрепленных конструкций, линий электропередач, русел рек и береговой линии опасно.

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