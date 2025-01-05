Дело возбуждено после гибели восьми человек в пожаре в доме под Кировом

t.me/СУ СК России по Кировской области Сотрудниками Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело после гибели восьми человек в результате возгорания в деревянном многоквартирном доме в поселке Кильмезь в Кировской области.
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