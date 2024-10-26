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«Я был противен самому себе» Как Том Харди из мелкого вора и наркомана стал звездой Голливуда и примерным семьянином?

«Я был противен самому себе» Как Том Харди из мелкого вора и наркомана стал звездой Голливуда и примерным семьянином?

В Голливуде Тома Харди считают актером-хамелеоном. Он с легкостью меняется внешне и внутренне от фильма к фильму и выглядит одинаково убедительным как в роли положительного героя, так и в образе законченного психопата.

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