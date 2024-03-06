Тест на чувство юмора, для росших в Советском Союзе непроходим: угадайте меткие и смешные цитаты любимца всего СССР Михаила Жванецкого

Проверьте, вам смешинка в рот попала или только по усам текла! фото: YouTubeУдивительное совпадение случилось в этот день, 6 марта: родились аж сразу два могучих столпа, два выдающихся деятеля в области юморостроения: достояние Союза Советских Социалистических Республик Михаил Жванецкий и польская гордость Станислав Ежи Лец.