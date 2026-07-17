Apple обошла Nvidia по рыночной капитализации

В текущем году акции Apple выросли на 22%, в то время как Nvidia прибавила лишь 7%. Рыночное внимание сместилось на производителей чипов памяти и инфраструктуры дата-центров, что сыграло на руку Micron Technology и Sandisk.
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