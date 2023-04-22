На Ямале 45 лет назад началась добыча газа на крупнейшем Уренгойском месторождении

В апреле 2023 года тюменская геологоразведка празднует 45 лет со дня ввода первой установки комплексной подготовки газа Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения – уникального не только для Советского Союза и России, но и для всего мира.
В апреле 2023 года тюменская геологоразведка празднует 45 лет со дня ввода первой установки комплексной подготовки газа Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения – уникального не только для Советского Союза и России, но и для всего мира.
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